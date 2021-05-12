Çin’den toplam 27 milyon doz aşı gelmiş

Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Çeng Weihua, “Çin’den Türkiye’ye toplamda 27 milyon doz aşı geldi” dedi.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs’ta “Çin’le her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzaladık” demişti.

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Sağlık Bakanlığı bugün Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye’ye ulaştığını duyurdu ancak miktar vermedi. Çeng, bugün bir gazeteye yaptığı açıklamada ilk sevkiyatta 1 milyon doz aşı gelebileceğini söyledi. Bloomberg’e konuşan Sinovac firmasının CEO’su Yin Weidong ise CoronaVac’ın üretimi için Türkiye dahil beş ülkeye lisans verildiğini söyledi.

CNN Türk’te Semiha Şahin’in sorularını yanıtlayan Çeng’in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Geçen sene aralık ayından beri Çin aşısı Türkiye’ye gelmeye başlamıştı. Bugüne kadar Türkiye’ye 27 milyon doz Sinovac aşısı gelmiştir. Bu rakam şu anda Çin’in başka bir ülkeye verdiği en yüksek miktar.

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*(Aşılar nerede üretilecek) Çin ile Türkiye arasında aşı konusunda işbirliği öteden beri yürütülüyordu. 3’üncü faz çalışmalarımız oldu burada. Geçtiğimiz günler içinde de Sinovac aşısı bileşenleri büyük miktarda Türkiye’ye getirilmişti, burada şişelenerek hazır ürün haline getirildi. Bu tür işbirliği zaten ortak üretim anlamına geliyor. Bunun devamının geleceğini de düşünüyorum.

*(Anlaşma söz konusu mu) Bu konuda detaylı bir bilgim yok. Biraz önce bahsettiğim gibi Sinovac ürünleri Çin’den getirildikten sonra Türkiye’de üretiliyordu.

*Sinovac’ın geliştirdiği aşının 3’üncü faz denemeleri Türkiye’de yapıldı. Çok iyi bir sonuç çıktı. Koruma oranı yüzde 81. Çin aşısının güvenirliliğini de gösteriyor.

Sinovac henüz Dünya Sağlık Örgütü’nden kullanım onayı almış değil.