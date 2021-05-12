Çin aşısı ‘nihayet’ geldi

Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye’ye ulaştığını duyurdu.

Fotoğraflar: AA

Aşıları taşıyan uçak, bugün sabah saatlerinde Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’na indi. Aşılar özel dolaplarda nakledildi.

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Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu’na nakledilen aşılar, kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanılacak.

Şimdiye dek 25.3 milyon doz aşı yapılan Türkiye’de aşılama hızı istenen seviyeye ulaşmazken, buna neden olarak 100 milyon dozluk anlaşmaya rağmen Çin’den Sinovac aşısının gelmemesi gösteriliyordu.

Öte yandan Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua, bugünkü açıklamasında, ilk sevkiyatta 1 milyon doz aşı gelebileceğini söyledi. Buna karşın bakanlık, gelen uçakta ne kadar aşı olduğunu belirtmedi.