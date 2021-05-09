‘Çin aşısı ne zaman gelecek’ sorusunu bir de büyükelçilik müsteşarı yanıtladı

Çin Büyükelçilik Müsteşarı Çeng Weihua bu ay içinde yeni bir parti Sinovac aşısının geleceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 aşılarında Türkiye’ye gelen dozlardan çok, neden gelmediği sorusu ve geldi gelecek vaatleri konuşuluyor.

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Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Mayıs’ta, “Şu anda Türkiye Sinovac’la 100, BioNTech’le 90, Sputnik’le 50 milyon doz için anlaşma imzalamıştır” demişti.

Ancak Türkiye’de bugün itibariyle aşının her iki dozunu da yaptırmış kişi sayısı 10 milyon 329 bin 666. Toplam uygulanan aşı ise 25 milyon doza yakın.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya Çin büyükelçiliği müsteşarı Weihua‘yla görüşmesini köşesinde aktardı.

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“Bu ay içinde yeni bir parti gelecek” diyen müsteşar sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok gerekçe ileri sürülüyor. Ancak şunu bilin ki kesinlikle bir duraklama söz konusu değil. Asılsız bir şekilde bunun Uygur konusuyla bağlantısı da kurulmaya çalışılıyor; kesinlikle ama kesinlikle böyle bir durum yok.”

Müsteşar, gecikmeyi Çin hükümetinin kendi halkını öncelikli olarak aşılamak için başlattığı program kapsamında aşı üreticilerine belirli bir miktarı içeriye verme mecburiyeti getirmesine bağladı.

Bunun sonucunda iki ay içinde 300 milyon Çinli aşılanınca iç talebin büyük oranda karşılanmasıyla tedarik zincirinin önündeki engeller tamamen kalkmış…

Sarıkaya Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de görüştüğünü, onların sa sorunun ortadan kalktığını doğrulayarak bu ay sonuna kadar 1.3 milyon doz aşını geleceiğini belirttiğini aktardı.

Bunun dışında, şişelemesi Türkiye’de yapılacak 8 bin litre damacana aşıyla birlikte toplam 17 milyon doza ulaşılacağı bildirildi.