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Yaramazlara biraz batar!

Koca: Sinovac’la 100, BioNTech’le 90, Sputnik’le 50 milyon doz için anlaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu anda Türkiye Sinovac’la 100, BioNTech’le 90, Sputnik’le 50 milyon doz için anlaşma imzalamıştır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

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Sağlık bakanının açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Vaka sayılarında önemli derece düşüş yaşadık. Şu günlerde ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz

*Hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesinin gerekli bir yönü yok.

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*Bazıları Çin ile anlaşma 100 milyon değil 50 milyon diyor. Anlaşılan, sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Her biri 50 milyon doza karşılık gelen toplamda 100 milyon dozluk bir anlaşma imzaladık.

*Bugün “Çin’den aşı gelecekti nerede” diye soranlar, dün Çin ile aramızda hassas konuları kaşıyarak Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başardıklarını söyleyemem fakat hasar verdikleri kesin.

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