Rus aşısını üretecek ilk tesis bulundu

Türk ilaç firması CinnaGen, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısını üretmek için teknoloji transferi anlaşmasının imzalandığını ve gerekli sertifikaların alındığını duyurdu. CEO Ferhat Farşi ilk üretim için birkaç ay süre verdi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca altı ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu. Aşının Türkiye haklarını alan Türk ilaç şirketi Viscoran da aşının üretimine önümüzdeki aylarda belirlenen tesislerde başlanacağını bildirmişti. Aşısının üretim ve dağıtım organizasyonunu Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) üstleniyor.

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Dünya’dan Yasemin Salih’e konuşan CinnaGen CEO’su Farşi, “Her şey yolunda giderse birkaç ay içinde ‘Made in Turkey’ damgalı Sputnik V aşısını üretmiş ve Rusya’ya göndermiş olacağız” dedi. Firmanın tesisi Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde yer alıyor.

Teste gönderilecek

Ocak 2020’deki denetimler sonucunda gerekli sertifikayı aldıklarını söyleyen Farşi, RDIF ile anlaşma sürecini şöyle anlattı: “Covid-19 pandemisi gündeme gelince üretim hedeflerimizi biraz ötelemek zorunda kaldık. Tam bu sırada RDIF ve Viscoran, Sputnik V aşısının ülkemizde üretilmesi için üretici ziyaretleri yapıyorlardı. Bizi de ziyaret ettiler. Zaten biyoteknolojik ürünlerin üretimi konusunda uzmandık, altyapımız hazırdı. RDIF ziyaret ettikten kısa bir süre sonra bizimle anlaşma yapmak istedi. Bu süreçte ülkemize faydalı olabilmek, bu pandeminin bir an evvel sona ermesi için çorbada bizim de tuzumuzun olması için bizde Sputnik V aşısının üretimi için RDIF ve Viscoran ile anlaştık.”

Fabrikanın mart ayında Sputnik V dahil viral vektör bazlı aşı üretimi için sertifikayı aldığını söyleyen Farşi, teknoloji transferi için ana hücre bankası dahil tüm malzeme ve materyallerin Rusya’dan gönderildiğini belirtti.

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Bu tesiste üretilen her seri Rusya’da aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü’ne test için gönderilecek. Testi geçen aşılar kullanıma sunulacak.

Sorun çıkabilir

Üretim aşamasında tedarik zincirinde sorun yaşanabileceğini de aktaran Farşi şöyle devam etti: “Biz tek kullanımlık teknolojiyle çalışıyoruz. Şu anda tüm dünyada olan tedarik akış sorunu bizim için de engel. Bu aşının piyasaya çıkışını etkileyecek bir sorun. Her şey yolunda giderse birkaç ay içinde made in Turkey damgalı Sputnik V aşısını üretmiş ve Rusya’ya göndermiş olacağız.”

10 milyon doz kapasite

Tesiste şu anda 10 milyon doz aşı üretim kapasitesi bulunduğunu, bunu altı ayda dört katına çıkarmayı planladıklarını anlatan Farşi, “Üretim sadece Türkiye’ye verilmeyecek. Bütün dünyaya aşı ve biyoteknoloji ürünlerinin ihracatını yapmak istiyoruz” dedi.