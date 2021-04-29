Rus aşısının üretimi için 10 ay bürokrasi yürütülmüş

Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısını Türkiye’de üretecek Viscoran’ın yönetim kurulu başkanı Öztürk Oran, yaklaşık 10 aydır yoğun bir bürokrasi trafiği yürütüldüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca altı ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu.

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Türk ilaç şirketi Viscoran’ın aşıyı önümüzdeki aylarda kendi fabrikalarında üretmeye başlayacağı, bir diğer Türk firması CinnaGen İlaç’ın da teknoloji transferinin ‘sonuçlandırma aşamasında’ olduğu ifade edilirken, iki üretim tesisiyle görüşmelerin sürdüğü de gelen haberler arasında.

DHA’ya konuşan Viscoran Yönetim Kurulu Başkanı Oran, anlaşmanın aylar önce yapılmasına rağmen teknoloji transferi ve üretim aşamasına gelinmesinin uzun sürdüğünü ifade etti.

‘Temmuzda belli bir noktaya geldik’

Aynı zamanda Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu başkanı olan Oran süreci şöyle anlattı: “Temmuz ayında belli bir noktaya gelmişti görüşmelerimiz. 16 Ağustos’ta imzaya döktük. Biz Rusya’nın Direkt Yatırım Fonu ile Türkiye olarak birlikte üretme protokolünü yaptık. Ondan sonra (bürokratik) süreçler başladı. Bunun nerede üretileceği konusu ilk adımdı. Bizim kendi üretim tesislerimiz de vardı ama bu aşıyı üretmeye yeterli değildi. Türkiye’de başka tesislerde bunu yapabilir miyiz, bunun araştırmalarına giriştik. Maalesef o zamanlar bir iki tesis vardı ama onlar da yeterli düzeyde değildi. Dünyada da çok yeni bir olaydı bu. Türkiye’de de neredeyse hiçbir tesisin altyapısı aşı üretmeye yeterli değildi. Altyapısı üretime en yakın olan firmalarla görüşmelere başladık. Daha sonra onları Ruslarla da görüştürdük. Geldiğimiz noktada iki firma şu anda kapasiteyi büyütmek için hazır. Bir firmayla da teknoloji transferini başlattık. Sadece üç-dört ay, bu teknoloji transferi için gerek Rusya’dan gelen ekipler gerek buradan giden ekiplerin karşılıklı görüşmeleri, denetimleri, raporlamaları ile geçti.”

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‘İhraç edebiliriz’

Oran şöyle devam ettti: “Sağlık Bakanlığımız aşıyı Ruslardan alıyor şimdilik evet ama, aynı zamanda bu aşı burada üretilecek ve bir anlamda yerlileşecek. Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak birinci önceliğimiz. Eğer Türkiye’nin ihtiyacından fazla üretim yapılırsa da bunu çevre ülkelere buradan ihraç etmek mümkün olabilecek.”