‘Aşı kıtlığı’na ‘bulk’ çözümü

Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de bir an önce devreye girmesi için mayısta ‘bulk’ halinde, yani aşıyı şişelemeden küçük tanklarda gönderileceği belirtildi.

Fotoğraf: Sputnik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca altı ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu.

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Türk ilaç şirketi Viscoran’ın aşıyı önümüzdeki aylarda kendi fabrikalarında üretmeye başlayacağı, bir diğer Türk firması CinnaGen İlaç’ın da teknoloji transferinin ‘sonuçlandırma aşamasında’ olduğu ifade edilirken, iki üretim tesisiyle görüşmelerin sürdüğü de gelen haberler arasında.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre önümüzdeki iki ay ‘aşı kıtlığı’ yaşanacağını öngören bakan Koca çözüm arayışında. Bu sebeple Rus aşısı Türkiye’de üretime başlamadan, şişeleme işlemi burada yapılacak şekilde tanklarda getirilmesi gündeme geldi.

Buna göre ‘bulk’ aşılar 2-8 derecede korunarak mayıs ayında ülkeye ulaştırılacak. Türkiye’deki firmaların dolum yapabilecek kapasitede olduğu belirtildi.