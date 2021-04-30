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Yaramazlara biraz batar!

Koca: Rus aşısının ilk sevkiyatı bu ay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sputnik-V aşısından altı ayda 50 milyon doz teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmekte” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Koca önceki gün altı ay içinde 50 milyon Sputnik V satın alınması için sözleşme imzalandığını açıklamış, bugün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun aşının acil kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.

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Koca’nın gazetecilere açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*(Sputnik V aşısı) En kısa sürede bu aşı da ülkede kullanımıma başlayacak.

*Sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiklerini gözlemledik, bu durumdan çok memnun olduk.

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*”(Sputnik V aşısı) Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak.

‘BioNTech kararı bilimsel’

*BioNTech aşısıyla ilgili olarak bilim kurulumuzun aldığı iki doz arası uygulama süresinin 28 günden altı-sekiz haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar, bilimsel gerekçelerle ve somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış bilimsel bir karardır.

’23 milyona yakın doz aşı yapıldı’

*BioNTech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşımız var, kullanılmak üzere hazırda. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı.

Sinovac’taki sıkıntı

*Sinovac aşısından 100 milyon doz gelmesi gerekiyordu ancak üreten ülke (Çin) kendi vatandaşına öncelik verince aşı gelmedi.

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