Çin aşısı da Türkiye’de üretilecek

Çinli Sinovac firmasının CEO’su Yin Weidong, CoronaVac adlı Covid-19 aşısının üretimi için Türkiye dahil beş ülkeye lisans verildiğin söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg ajansına konuşan Yin, şimdiye kadar Brezilya ve Endonezya’ya 50’şer milyon, Türkiye’yse 20 milyon doz aşı tedarik edildiğini, bunların dışında bazı Güney Amerika, Asya ve Afrika ülkelerine de aşı gönderildiğini ifade etti.

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Bunun yeterli olmadığını, virüsün yayılmaya devam ettiğini belirten Yin, Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır’a ülkelerinde aşıyı üretmek için lisans verildiğini aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Sinovac ile toplam 100 milyon dozluk bir anlaşma yapıldığını söylemişti.

Yin, Türkiye’deki üretim kapasitesinin ne kadar olacağı ve üretimi hangi firmaların üstleneceğine dair bilgi vermedi.

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Türkiye, Rus aşısı Sputnik V’in üretimi için de anlaşmaya varmıştı.