İstanbul’daki aile hekimliklerinde ‘neredeyse hiç aşı yok’

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kutbettin Demir, “Elimizde neredeyse hiç aşı yok” dedi.

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Sağlık yetkililerince Türkiye’nin günlük 1 milyon doz aşı uygulama kapasitesi olduğu söylense de, son dönemde ‘aşı kıtlığı’ nedeniyle bu rakam 200 bin civarında seyrediyor. Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 120 milyon doz aşının geleceğini, bu ay aşılamada bir atılım yapılacağını belirtse de henüz bu yönde bir gelişme yaşanmadı.

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Bugün itibariyle, aşılamanın başladığı 14 Ocak’tan beri toplamda 29 milyon 604 bin 226 aşı uygulanırken, iki dozu da vurulup aşısını tamamlayanların sayısı 12 milyon 710 bin 256’yla nüfusun ancak yüzde 18’ine ulaşabildi. Uzmanlar, bu oranın sürü bağışıklığı için ulaşılması gereken yüzde 65-70’lik asgari düzeyin çok altında kalmasına rağmen 1 Haziran’da ‘kademeli normalleşme’ye geçilmesini eleştiriyor.

Dünya’dan Yasemin Salih’e konuşan doktor Demir, Sinovac aşısı gündemden düştüğünden bu yana kapasitesinin yüzde 10’uyla günlük aşılama yapabildiğini ifade etti.

Sinovac’ı üreten Çin, ülkedeki aşı uygulamasına hız kazandırmak için ihracatı sınırlamaya başlamış, bundan etkilenen Türkiye de yönünü BioNTech ve Rus Sputnik V aşılarına çevirmişti.

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“Artık bize Sinovac gelmiyor. Elimizde neredeyse hiç aşı yok. Son iki aydır kapasitemizin yüzde 10’uyla günlük aşılama yapıyoruz. Son 10 gündür ise aşı uygulamamız sıfır” diye konuşan Demir, BioNTech aşısının, aile sağlığı merkezlerinde uygulanabilmesi için sistemin hazırlandığı bilgilerini aldıklarını da ifade etti.

İlk dönemde eksi 70 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısının eksi 8 derecede de saklanabileceğini açıklanmıştı. Doktor Kutbettin Demir, bu şartlarda aile sağlığı merkezlerinde BioNTech yapılabileceğinin altını çizdi.