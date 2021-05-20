BioNTech CEO’su Şahin: Eylül ayına kadar 120 milyon dozu tamamlayacağız

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, “Eylül ayına kadar 120 milyon dozu tamamlayacağız” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

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Bakan Koca, “Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü” dedikten sonra canlı bağlantıyla toplantıya katılan Şahin’e söz verdi.

Şahin şunları söyledi:

*Aralık’tan beri beraber konuşuyoruz. Aşıyı nasıl bitirebiliriz diye. Aralık’ta ilk defa 1,5 milyonu konuştuk. Bugün 120 milyon doz olarak imza attık.

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*Haziran ayının sonunda kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos, eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.

*Son iki haftada ekipler yoğun çalıştı. Allah’ın izniyle zamanında aşıları Türkiye’ye getireceğiz.

Koca:

*26 Mayıs’tan itibaren ilk iki haftayı tamamlamışlar. 15 Haziran’a kadar 14.2 milyonu günbegün tamamlamışlar.

*120 milyon aşının 6.5 milyonu bize teslim edildi. Dört ayda hepsi Türkiye’ye gelmiş olacak.

Şahin:

*Bizim aşımız mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da aşımız yüzde 25’le yüzde 30 oranında etki gösteriyor. Bu etkide yüzde 70 yüzde 75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz.

*Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikor geliştiriyor. İki aşı yapılmış kişiler gibi antikor geliştiriyor.

*Üçüncü doz, boost diyoruz İngilizce’de, altı aydan sonra yapılsa yeter. 2022’de üçüncü aşı yeterince olur.

Koca:

*Yaygın aşılamayla birlikte, pandemiyi gündemimizden çıkarmak en önemli hedefimiz olacak.

*İlk vakanın açıklandığı tarihten itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha rahat gördüğümüzü söyleyebiliriz.

*Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var.

*Yerli aşıyla ilgili faz-2 çalışması bitti. Faz-3 de önümüzdeki iki hafta içerisinde başlayabilir.

Güncellenecek…