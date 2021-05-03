Bakan Koca: Üç dört ay içinde 18 yaş üstünü aşılama gayreti içindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Önümüzdeki üç veya dört ay içinde 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içerisindeyiz” dedi.

Fotoğraf: AA

Bakan Koca, Edirne’de gazetecilere açıklamalarda bulundu:

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*Edirne’de yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. 65 yaş üstünün aşılanma oranı ise yüzde 88.

*Tekirdağ’da vaka düşüş oranı yüzde 50, yatak doluluk oranı yüzde 60, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. 65 yaş üstünün aşılanma oranı yüzde 85.

*Çanakkale vaka düşüş oranı yüzde 50, yatak doluluk oranı yüzde 42, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.

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*Trakya’da 65 yaş üstünde en yüksek aşılanma oranı Çanakkale’de.

*Kırklareli’nde vaka düşüş oranı yüzde 35, yatak doluluk oranı yüzde 33, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58. 65 yaş üstünün aşılanma oranı yüzde 86.

*(18 yaş ve altının aşılanması için tahmini takvim) Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü aşılamak istiyoruz. Yaz dönemi boyunca gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşı var. 100 milyon dozu Sinovac (Sözleşmede belirlenen takviminde gelmediğini daha önce de söylemiştim, sevkiyat bu ay içinde tekrar başlayabilir), Sputnik 50 milyon doz, BioNTech daha önce 30 milyondu, 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı.

*Yerli aşıda faz-3 aşamasına bir iki hafta içinde geçilmiş olacak. Başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse eylül ayında bu aşının kullanıma geçebiliriz.

*Yarından itibaren muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlayacak.