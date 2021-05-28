İl sağlık müdürü yaz ayları için umutlu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1 Haziran’da başlayacak aşılama kampanyasıyla yaz aylarının rahat geçirileceğini söyledi.

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Türkiye’de halihazırda Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken, uygulanan doz sayısı 29 milyona yaklaşmak üzere. Haziran ayında en az 30 milyon doz BioNTech aşısı gelmesiyle, aşılamada mesafe kat edileceği belirtiliyor. Bu aşıların ilk doz olarak 30 milyon kişiye uygulanması planlanıyor.

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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki programda konuşan Memişoğlu, şu anda vaka sayılarının çok azaldığını belirterek, haziran ayında aşılamanın büyük oranda sağlanacağını ifade etti.

İl sağlık müdürü, “Haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini, aşılama yaparsak da bu sene salgında büyük vaka sayılarının olmayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

Profesör, salgının azaldığını ama bitmediğini belirterek şöyle devam etti: “Bitmesi için de aşıyı, sosyal mesafeyi ve farkındalığı devam ettirmeliyiz. İstanbul’da vaka sayılarımız çok azaldı. Böyle devam edeceğiz, hastanelerimizde de sorun yok, normal işleyişlerini sürdürmeye devam ediyorlar.”

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Memişoğlu, 1 Haziran’dan sonrası için her türlü hazırlıklarının bulunduğunu, insanların aşı olmasını beklediklerini, aşıya olan talebin arttığını, aşılamayla daha rahat hareket edileceğini aktardı.