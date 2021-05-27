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Yaramazlara biraz batar!

Haziran için ‘normalleşme taslağı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘normalleşme’ için haziran ayını işaret etmesinden sonra gözler gelecek haftaki kabine toplantısına çevrildi. Bilim kurulu yeni dönemde atılacak adımlar için taslak hazırladı.

Fotoğraf: Reuters

Hükümet, tam kapanma döneminin ardından günlük vaka sayısının 10 binin altına inmesiyle 1 Haziran’dan itibaren normalleşme adımları atmaya hazırlanıyor. Ayrıca, haziran ayında 30 milyon kişiye ilk doz BioNTech aşının uygulanmasıyla yaz aylarında salgının etkisinden kurtulmak hedefleniyor. Bazı uzmanlar ise vaka sayılarda gelinen seviyenin normalleşme için yeterli olmadığı görüşünde.

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Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre bilim kurulu normalleşme için bir taslak hazırladı.

Buna göre, vakalardaki azalma devam ederse haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla açılabilecek.

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Düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla kapalı salonların devreye girmesi bekleniyor.

Halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını müşterilerine açabilecek.

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