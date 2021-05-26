Bakan Koca: 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üzerinin de aşılanmasına başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak” dedi.
Koca, bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.
Sağlık bakanının açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
*Nüfusumuzun üç katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık.
*Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak.
*50 milyon doz Sputnik V aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz.
*Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim.
*Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.