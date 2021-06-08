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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19 aşısı yaptırana bedava marihuana

ABD’de, Covid-19 aşısını teşvik amacıyla loto veya kazı kazan kuponu dağıtan, bedava bira sözü veren, burs vaat eden eyaletler oldu; Washington eyaletinde ise yetişkinlere ilk veya ikinci dozdan sonra bedava marihuana dağıtılacak.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Uygulama aşı yaptıranların sayısını artırmaya yönelik stratejinin parçası. ‘Aşı karşılığında marihuana’ kampanyası bugün itibariyle başlayıp 12 Temmuz’a kadar sürecek. Fikir marihuana satan lisanslı dükkanlardan geldi.


Söz konusu dükkanlara bir aşı kliniğinde ilk veya ikinci dozu yaptırdığına dair belge gösteren 21 yaş üstü herkes bir kereye mahsus olmak üzere bedava marihuana alabilecek.

Haberin yayınlandığı New York Times’a göre Washington eyaletinde nüfusun yüzde 58’i en az bir doz aşı oldu; yüzde 49’u iki dozu da oldu. Ama bu oranın yükseltilmesi hedefleniyor.

New York eyaletinde aşı yaptırana kazı-kazan kuponu dağıtılıyor, Ohio’da beş hafta süreyle 1 milyon dolar (8.6 milyon lira) büyük ikramiyesi olan aşı piyangosu çekilişi yapılıyor. Californiya, Oregon, Colorado ve Maryland’de de aşı olanların katılabileceği çekilişler düzenleniyor. New Jersey’de ise bedava bira dağıtılıyor.

‘Aşı piyangosu’ndan 1 milyon dolar ve burs kazandılar

New York eyaletinde aşı yaptırana kazı kazan kuponu dağıtılacak

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Sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşmasını planlayan sağlık yetkililerinin, bunun başarıya ulaşması için bazı önlemler alabileceği, aşı olanlara ‘pozitif ayrımcılık’ yapılabileceği belirtildi.

Yorgunluk ve ikrah etmek, olağandır herhalde…

Üç kuruş için, iki koltuk için, ev için, araba için, saat için, tekne için, lüks otelde tatil yapıp mabatlarını o şezlonglara koyabilmek için, muktedirin sofrasındaki kırıntıları süpürebilmek için, biraz daha güçlü görünmek için, aslında hiçbir şey olamamanın öfkesiyle ve el birliğiyle, içine ettiler mazbut hayat beklentimizin…