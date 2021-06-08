Covid-19 aşısı yaptırana bedava marihuana

ABD’de, Covid-19 aşısını teşvik amacıyla loto veya kazı kazan kuponu dağıtan, bedava bira sözü veren, burs vaat eden eyaletler oldu; Washington eyaletinde ise yetişkinlere ilk veya ikinci dozdan sonra bedava marihuana dağıtılacak.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Uygulama aşı yaptıranların sayısını artırmaya yönelik stratejinin parçası. ‘Aşı karşılığında marihuana’ kampanyası bugün itibariyle başlayıp 12 Temmuz’a kadar sürecek. Fikir marihuana satan lisanslı dükkanlardan geldi.

Söz konusu dükkanlara bir aşı kliniğinde ilk veya ikinci dozu yaptırdığına dair belge gösteren 21 yaş üstü herkes bir kereye mahsus olmak üzere bedava marihuana alabilecek.

Haberin yayınlandığı New York Times’a göre Washington eyaletinde nüfusun yüzde 58’i en az bir doz aşı oldu; yüzde 49’u iki dozu da oldu. Ama bu oranın yükseltilmesi hedefleniyor.

New York eyaletinde aşı yaptırana kazı-kazan kuponu dağıtılıyor, Ohio’da beş hafta süreyle 1 milyon dolar (8.6 milyon lira) büyük ikramiyesi olan aşı piyangosu çekilişi yapılıyor. Californiya, Oregon, Colorado ve Maryland’de de aşı olanların katılabileceği çekilişler düzenleniyor. New Jersey’de ise bedava bira dağıtılıyor.