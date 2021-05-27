‘Aşı piyangosu’ndan 1 milyon dolar ve burs kazandılar

ABD’nin Covid-19 aşısı yaptırılmasını teşvik etmek amacıyla çekiliş düzenlenen eyaletlerinden Ohio’da kazanan ilk isimler belli oldu.

Vali DeWine Costello ve ailesiyle. Fotoğraf: Mike DeWine

Cincinnati kentinde yaşayan Abbigail Bugenske ‘Vax-a-Million’ adıyla yapılan çekilişte 1 milyon dolarlık (8.44 milyon lira) büyük ikramiyeyi kazanan ilk isim oldu. Dayton kentinde yaşayan Joseph Costello üniversite bursu kazanan ilk talihli olarak açıklandı.

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Loto, kazı kazan kuponu dağıtmak, çekilişe dahil etmek gibi yöntemlerle aşıyı cazip kılmaya çalışan eyaletler arasında Oregon, Colorado, New York ve Maryland de yer alıyor.

Abbigail Bugenske. Fotoğraf: New York Post

Ohio’daki çekilişe katılmak için internetten 2.7 milyon kişi başvurdu, 100 bini aşkın genç ise eyaletteki devlet üniversitelerinde dört yıllık burs için adını yazdırdı. İnternetten bir dakikalık işlemle başvurulan çekilişin duyurusu 12 Mayıs’ta Vali Mike DeWine tarafından yapıldı.

Toplam ödül toplam 5 milyon dolar (42.16 milyon lira). Her hafta 1 milyon dolar ve burs verilecek. Kazananlar çarşamba günleri açıklanıyor.

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DeWine’in ofisinden yapılan açıklamada, çekilişin etkisi açıklandı: “14-19 Mayıs’ta, 7-12 Mayıs’a kıyasla aşı yaptıranların sayısı 16-17 yaş grubunda yüzde 94 arttı. 18-19 yaş grubunda bu oran yüzde 46, 20-49 yaş grubunda ise yüzde 55.”