New York eyaletinde aşı yaptırana kazı kazan kuponu dağıtılacak

ABD’nin New York eyaletinde, Covid-19 aşısı yaptırılmasını teşvik etmek için ‘Aşılan ve Kazı’ uygulaması başlatıldı.
Eyalet Valisi Andrew Cuomo, 24-28 Mayıs’ta, devletin aşı merkezlerinden birinde aşı olanlara 20 dolarlık (167,2 lira) kazı kazan kuponu hediye edileceğini açıkladı.
Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Cuomo, ‘Mega Multiplier’ adlı kazı kazan oyunundaki büyük ikramiyenin 5 milyon dolar (41,93 milyon lira) olduğunu anımsatarak, “Eyaletteki merkezlerde aşı olanlar 5 milyon dolar kazanma şansına sahip olacak” dedi.