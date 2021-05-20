New York eyaletinde aşı yaptırana kazı kazan kuponu dağıtılacak

ABD’nin New York eyaletinde, Covid-19 aşısı yaptırılmasını teşvik etmek için ‘Aşılan ve Kazı’ uygulaması başlatıldı.

Fotoğraf: New York Lottery

Eyalet Valisi Andrew Cuomo, 24-28 Mayıs’ta, devletin aşı merkezlerinden birinde aşı olanlara 20 dolarlık (167,2 lira) kazı kazan kuponu hediye edileceğini açıkladı.

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Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Cuomo, ‘Mega Multiplier’ adlı kazı kazan oyunundaki büyük ikramiyenin 5 milyon dolar (41,93 milyon lira) olduğunu anımsatarak, “Eyaletteki merkezlerde aşı olanlar 5 milyon dolar kazanma şansına sahip olacak” dedi.