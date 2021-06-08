Avukat ‘şöhrete doyamadı’: Mola’ya destek veren sekiz ünlüye daha suç duyurusu

Avukat Mehmet Erkan Akkuş, tecavüzden yargılanan jandarma uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola’yı destekleyen sekiz ünlü isim hakkında daha suç duyurusunda bulundu.

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Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Orhan’ın tutuksuz yargılanıyor.

Oyuncu Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020’de Twitter üzerinden, “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” diye yazmıştı.

Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede, Mola hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret‘ ve ‘hakaret‘ suçlarından iki yıl dört aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Mola hakkında dava açılmıştı.

Son olarak mahkeme, ‘suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı’ gerekçesiyle davayı ‘basit yargılama usulü’ olarak dosya üzerinden görülmesi kararı almıştı. Mola’nın davasında duruşma yapılmayacak.

Avukat Akkuş dava haberinin duyulmasının ardından oyuncuya destek mesajları paylaşan, aralarında Hazal Kaya, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit gibi ünlülerin de bulunduğu 16 kişi hakkında paylaşımlarının hakaret içerdiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Akkuş şimdi de sekiz ünlü isim hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Akkuş müzisyenler Gökhan Özoğuz, Melek Mossı ve Aynur Aydın, gazeteci Ayşe Arman, oyuncular Engin Öztürk, Gülenay Kalkan ve İbrahim Selim ve yazar Perihan Gün hakkında müvekkiline hakaret ettiği gerekçesiyle hazırladığı dilekçeleri Ankara başsavcılığına teslim etti.