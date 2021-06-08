Soylu’nun ‘Hesap vereceksiniz’ dediği haber için Cumhuriyet’e soruşturma

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar hakkındaki ‘tecavüz’ iddiasına ilişkin bir haberden dolayı Cumhuriyet gazetesine soruşturma açıldı.

Fotoğraf: AA, Cumhuriyet Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Derin İlişkiler’ başlığıyla verilen ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in organize suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz’la fotoğrafının kullanıldığı haber nedeniyle Cumhuriyet’i hedef almış, “Hukuk önünde hesap vereceksiniz” demişti.

Peker gündeme getirmişti

Peker, örgütüne yönelik operasyonun ardından çektiği videoların ikincisinde Tolga Ağar’ı tecavüze uğradığı iddia edildikten sonra kendi evinde ölü bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kazakistanlı Yeldana Kaharman’la ilişkilendirmişti. Peker şunları kaydetmişti: “Bir tane kızcağız var, Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, ‘Tolga Ağar bana tecavüz etti’ diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipçeğiz öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor.”

Jandarma yalanlamıştı

Jandarma Genel Komutanlığı iddiayı yalanlayarak şu açıklamayı yapmıştı: “Yeldana Kaharman isimli kadının jandarmaya herhangi bir müracaatı kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır.”

Ardından, Çetin’in Tolga Ağar, cinayet suçundan aldığı müebbet onanınca yurt dışına kaçan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk ve polis kayıtlarında ‘çete lideri’ olarak geçen Selahattin Yılmaz’la fotoğrafları ortaya çıkmış, Cumhuriyet gazetesi bu fotoğrafları da ‘Derin İlişkiler’ manşetiyle haberleştirmişti.

Bunun üzerine Soylu Twitter’da şu paylaşımı yapmıştı: “Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil Hesabını hukuk önünde vereceksiniz.“

İfadeye çağrıldılar

Cumhuriyet’in haberine göre Çetin’in şikayeti üzerine harekete geçen Ankara başsavcılığı, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında ‘hakaret ve iftira’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Savcı Hafize Demir Hamurcu, “Çok acele ve sürelidir” notuyla İstanbul başsavcılığına yazı yazarak Küçükkaya ve Büyüktaş’ın talimatla ifadesinin alınmasını istedi.

Küçükkaya ve Büyüktaş dün soruşturma kapsamında ifade verdi.

‘Somut gerçeğe dayanıyor‘

Söz konusu fotoğrafların ‘sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve aleniyet kazanan fotoğraflar’ olduğuna dikkat çeken Küçükkaya şunları kaydetti: “Haberimizde belirtilen ‘Komutan çete lideriyle’ başlığı somut bir gerçeğe dayanmaktadır, buna dair fotoğraf da vardır. Selahattin Yılmaz ve Arif Çetin’in bizzat Jandarma Genel Komutanlığı makamı önünde çekilmiş fotoğrafı mevcuttur. Bu nedenle gerek hakaret, gerek iftara suçu oluşmaz, halkın haber alma özgürlüğü kapsamında gazetecilik mesleği yerine getirilmiştir. Haberin yayımlanmasındaki tek amaç budur.”

‘Hakaret unsuru yok’

Büyüktaş şöyle konuştu: “Milyonlarca insanın gündemine girmiş videolarda dile getirilen iddialar sonrası bu nitelikli fotoğrafların yayımlanmasında kamu yararı olduğu açıktır. Şikâyetçi Arif Çetin kamu görevlisidir. Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kamu görevlilerinin çok ağır eleştirilere katlanmaları gerektiğine ilişkin hükümler ortaya konulmuştur. Kaldı ki, ilgili haberde herhangi bir hakaret unsuru olmadığı gibi daha önce bizzat çekilen kişiler tarafından yayımlanan fotoğraflar yayımlanmıştır. Sırf bu husus bize suç unsuru olmadığını göstermektedir. Buradaki tek amaç; anayasa tarafından da güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğü kapsamında gazetecilik mesleğinin icra edilmesidir. Suçlamaları kabul etmiyoruz.”