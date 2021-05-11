Soylu bu kez Cumhuriyet’i hedef aldı: Hesabını vereceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalif gazeteleri hedef alan paylaşımlarına bir yenisin ekledi. Bu kez hedefte Cumhuriyet var.

Fotoğraf: AA, Cumhuriyet Gazetesi

Bakan, Twitter’dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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“Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil Hesabını hukuk önünde vereceksiniz.“

Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla

terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan,

ortakları HDPKK için intikam alan,

Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir



Türkiye eski Türkiye değil



Hesabını hukuk önünde vereceksiniz — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 11, 2021

Cumhuriyet bugün manşetinde yer verdiği ‘Derin İlişkiler’ haberinde Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in organize suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz’la fotoğrafını kullanmıştı.

Soylu daha önce, Birgün gazetesini ‘PKK’lı‘, Sözcü ve Karar gazetelerini de ‘hastalıklı zihniyet’ sözleriyle hedef almıştı.