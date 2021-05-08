Soylu bu kez Karar ve Sözcü’yü hedef aldı: Hastalıklı zihniyet

Son olarak BirGün gazetesini ‘PKK’lı’ ilan eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedefinde bu kez Sözcü ve Karar gazeteleri var.

Fotoğraf: DHA

Soylu’ya göre her iki gazete de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik açıklamalarını çarpıttı.

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Soylu paylaşımında, “Yalan söylemeyi iftira atmayı demokrasi olarak tarif eden, tüm kavramları iğdiş eden hastalıklı zihniyet…” dedi.

Sözcü gazetesi dün

Karar gazetesi bugün

Yalan söylemeyi iftira atmayı

demokrasi olarak tarif eden, tüm kavramları iğdiş eden hastalıklı zihniyet…

Aynı yalanı yazmak ve yaymakta bir sakınca görmüyorlar…



Mübarek gün,

Allah’a havale ediyorum… — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 8, 2021

Sözcü ve Karar’da bugün konuyla ilgili çıkan haberler şöyleydi:

Sözcü Gazetesi

Karar Gazetesi

Ne olmuştu?

İmamoğlu, türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için saygısızlık yaptığı iddiasıyla CİMER’e şikâyet edilmiş, İstanbul başsavcılığı İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemişti. Soylu, söz konusu görüntü için “Bana göre suçtur” demişti. İmamoğlu ise bu sözlere, “Devletin bu makamında bulunan insanların, bu şekilde vakitlerini harcamaları kadar üzücü bir durum yok” diye yanıt vermişti.

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Muhalif medya hedef tahtasında

Soylu, Karar ve Sözcü’den önce BirGün gazetesini de hedef almıştı.



Bakan Soylu, gazetenin “Ruhsar Pekcan için kiralanan konuta tadilat için de 380 bin lira harcanmış” haberine, “PKK’lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun…” yorumunu yapmıştı.