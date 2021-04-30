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Yaramazlara biraz batar!

Soylu hızını alamadı: PKK’lı BirGün gazetesi…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu kez de bir gazeteyi hedef gösterdi. Bakan, BirGün gazetesini ‘PKK’lı’ ilan etti.

Fotoğraf: DHA

Twitter paylaşımında, BirGün’ün, ‘Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin 380 bin liralık tadilatını da bakanlığa yıkmış’ haberini alıntılayan İçişleri bakanı şunları yazdı: “PKK’lı Birgün Gazetesi, Hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun… Bakanlığın tahsis ettiği konutun, sanki Sn. Ruhsar Pekcan’ın konutu gibi yansıtılması, ‘Linç kampanyasında ben de olayım’ perişanlığıdır!”

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Söz konusu haber, odatv’de yer alan, eski Ticaret bakanı Ruhsar Pekcan’ın ‘Ticaret Bakanlığı görevine getirildikten sonra bakanlığın tam karşısında kiraladığı daireye bakanlığın bütçesinden 380 bin TL harcadığı’ iddiasıyla ilgili.

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