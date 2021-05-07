İmamoğlu’ndan suç işlediğini savunan Soylu’ya: Hicap duyuyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan ön incelemenin gerekçesi görüntü için “Bence suç” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Devletin bu makamında bulunan insanların, bu şekilde vakitlerini harcamaları kadar üzücü bir durum yok. Bir bakanın, böyle ifadede bulunmasından, ben, hicap duyuyorum; utanıyorum, üzülüyorum.”

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu hakkında geçen yılın mayıs ayında Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde ‘ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla soruşturmayla ilgili müfettiş atandığı öne sürülmüştü. Bakanlık sözcüsü, haberi doğrularken, ‘İmamoğlu’nun HDP ziyaretinin de suç sayıldığını’ kaydetmişti.

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İstanbul başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ihbarların gelmesi üzerine ilgili yasa gereği soruşturma açılması için bakanlıktan izin talebinde bulunduğunu, halihazırda açılan bir soruşturmanın olmadığını kaydetmişti. İmamoğlu ise ellerini bağlayarak yürüdüğü yerin Gülbahar Hatun Türbesi’nin önü olduğunu söylemişti.

Dün canlı yayında soruları cevaplayan Soylu, söz konusu görüntü için “Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bana göre suçtur. Böyle bir görüntü olamaz” demişti.

Kentsel dönüşüm projesiyle ilgili düzenlenen imza törenine katılan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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ANKA’nın aktardığına göre İBB başkanı şunları kaydetti: “Bence suç diye bir şey var mı Anayasa’da? Bakanlık yapıyorsunuz ve ‘Bence suç’ diye bir yorum yapıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Anayasa’da ya da kanunda böyle bir tanım olmaz. Devletin bu makamında bulunan insanların, bu şekilde vakitlerini harcamaları kadar üzücü bir durum yok. ‘Bence suç’ diye açıklayarak, açıklama yaparak, Diyarbakır ziyareti üzerinden, ‘Ben, aslında buna soruşturma izni veririm’ mesajı vermek, daha bugün yarın belki de müfettişe ulaştıracağımız ifademize etkide bulunma anlamına geliyor. Bu, çok doğru bir bakış açısı değil.”

‘Bu iş Ekrem İmamoğlu’na yarasa ne olur, yaramasa ne olur‘

İmamoğlu, “Bu durum size yarıyor mu, böyle eleştiriler de var. AK Parti tarafından böyle eleştiriler olduğu için dün Sayın Soylu açıklama yapmak durumunda kaldı…” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yahu bu iş Ekrem İmamoğlu’na yarasa ne olur, yaramasa ne olur? Milletimizin devletimizin itibarını aşağı indiriyor bu tavır ve davranış. Bu benim işime yarıyor…. Yüzüm mü gülecek yani? Böyle bir şey olur mu ya? Millet karşı tarafa güldüğünden, karşı tarafın bu haline hem güldüğünden hem üzüldüğünden Ekrem İmamoğlu’na yarıyor ya da mensubu olduğum siyasi partiye yarıyor… Böyle bir şeyden faydalanmak isteyecek bir karakterim yok ki. Ben üzülüyorum. Yüz halime bakın, üzülüyorum şu anda. Bir bakanın, böyle ifadede bulunmasından, ben utanıyorum. Ülkemin bakanı çünkü; ayıp. ‘Bence suç.’ Böyle bir kavram olur mu? ‘Bence Diyarbakır sürecine soruşturma izni veririm, ama arkadaşlarım bana dedi ki olmaz…’ Ya siz, bakansınız. İşleyen süreçte, kanuna dair olan, kanunun hüküm metninin tanımladığı bir sürece böyle bir yorum yapmaya dahi hakkınız yok sizin. İçişleri Bakanı böyle konuşamaz.”