Başsavcılık, bakanlığı yalanladı: İmamoğlu hakkında soruşturma yok

İstanbul başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını bildirdi. Bununla birlikte başsavcılık ‘İçişleri Bakanlığı’nın incelemesi sonucu soruşturma izni verilmesi halinde gerekli değerlendirmenin yapılacağını’ da kaydetti.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu hakkında geçen yılın mayıs ayında Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde ‘ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü’ (üstte) gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, bakanlığın onayıyla soruşturmayla ilgili müfettiş atandığı öne sürülmüştü.

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İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı, haberi doğrulamış, ‘İmamoğlu’nun HDP ziyaretinin de suç sayıldığını’ kaydetmişti.

E-posta ve CİMER yoluyla ihbarlar gelmiş

Başsavcılığın açıklamasında ‘İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu’ belirtildi.

Başsavcılıkların ‘elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İmamoğlu’nun ‘türbe ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına’ ve ‘HDP belediye başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına’ yönelik ihbarların kayda alındığı’ bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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“Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığından soruşturma açılması için izin istenmiştir.

Cumhuriyet başsavcılığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”