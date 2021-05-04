İmamoğlu’nun HDP ziyareti de suç sayılmış

İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul başsavcılığının soruşturma başlatıldığını doğruladı.

İmamoğlu hakkında geçen yılın mayıs ayında Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde ‘ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü’ (üstte) gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, bakanlığın onayıyla soruşturmayla ilgili müfettiş atandığı öne sürülmüştü.

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Çataklı, bugünkü basın toplantısında, soruşturmayla ilgili şunları söyledi (Videoda 26:54’ten itibaren): “İmamoğlu’yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi destekleyerek, bunların teröre olan yardımlarını desteklediği… Üçüncü konu; bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili… Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderilmiş, dolayısıyla her cumhuriyet başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreç de yürüyor.”