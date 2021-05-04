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Yaramazlara biraz batar!

Maksat soruşturma olsun: İmamoğlu, Fatih’e ‘saygısızlık yapmış’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘türbede ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Cumhuriyet

İmamoğlu, 29 Mayıs 2020’de İstanbul’un Fethi’nin 567’nci yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde düzenlenen anma törenine katılmıştı.

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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın aktardığına göre İmamoğlu’nun türbe dışında ellerini arkadan bağlayarak yürümesi, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturmasına konu oldu.

Bakanlık, soruşturma için mülkiye başmüfettişi görevlendirdi. Geçen hafta ise İmamoğlu’nun ifadesi istendi.

Soruşturma hakkında ise belgede şunlar yazıyordu: “2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası…”

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