İmamoğlu HDP’lileri ziyaretini savundu: Soruşturma konusu yapılması acizlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP’li belediye başkanlarını ziyaretinin soruşturma konusu yapılmasını ‘acizlik’ olarak niteledi.

İmamoğlu’nun 2019’daki Diyarbakır ziyaretinden…

İmamoğlu hakkında geçen yılın mayıs ayında Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde ‘ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla soruşturmayla ilgili müfettiş atandığı öne sürülmüştü. Bakanlık sözcüsü, haberi doğrularken, ‘İmamoğlu’nun HDP ziyaretinin de suç sayıldığını’ kaydetmişti.

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İstanbul başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ihbarların gelmesi üzerine ilgili yasa gereği soruşturma açılması için bakanlıktan izin talebinde bulunduğunu, halihazırda açılan bir soruşturmanın olmadığını kaydetmişti. İmamoğlu ise ellerini bağlayarak yürüdüğü yerin Gülbahar Hatun Türbesi’nin önü olduğunu söylemişti.

İstanbul’da gazetecilere konuşan İBB başkanı, seçilmiş belediye başkanlarını ziyaret ettiğini ifade etti.

İmamoğlu, 31 Ağustos 2019’da Diyarbakır’ra, yerlerine kayyım atanan Diyarbakır, Mardin ve Kayapınar (Diyarbakır) belediye başkanlarıyla bir araya gelmişti. İBB başkanı, “Milletçe sarılın birbirinize, her şey çok güzel olacak” mesajı vermişti.

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İmamoğlu, “O dönemde kayyumla ilgili fikrimi beyan ettim. Milletin iradesine karşı durulan her hususla ilgili açıklama yapmaya devam ederim. Demokrasiye inanan bir insanım” dedi.

İBB başkanı, ziyaretinde HDP’li bir belediye başkanına bir Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye ettiğini de aktararak, “(Ziyaretle ilgili) Buradan da bir sebep oluşturmak bir acizlik” ifadesini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: “Yazılı bir savunma verdik. Orada duygularımı belli etmek zorunda kaldım. Bu kadar absürt bir soruşturma başlangıcı, böyle bir sürecin ortaya çıkması kötü. Bu süreci başlatanın sahibi yok. Bu süreci başlatan akla şunu soruyorum; birini eli arkasında gezerken görürseniz hakaret etti diye başvuru yaparsınız. Bu bir alışkanlıktır. O günde yaptığım yürüyüşten bir anlam çıkarılması, bir soruşturma sürecinin başlatılması müthiş yaratıcı.”