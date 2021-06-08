AİHM: Ali Bulaç davasında hak ihlali var; Türkiye, tazminat ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç’ın davasında hak ihlali olduğuna hükmetti. AİHM ayrıca, Türkiye’nin Bulaç’a 12 bin 240 avro (yaklaşık 128 bin lira) manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Euronews Türkçe’nin haberine göre mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘Özgürlük ve Güvenlik Hakkı’ başlıklı beşinci maddesinin birinci fıkrasının ve ‘İfade Özgürlüğü’ başlıklı 10’uncu maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Ali Bulaç, 31 Temmuz 2016’da tutuklandı; ardından 11 Mayıs 2018’de tahliye oldu.
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 6 Temmuz 2018’de, Bulaç hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verdi.
Yargıtay, 24 Eylül 2020’de hapis cezasını bozdu ve 13 Nisan 2021’de yargılama süreci yeniden başladı.