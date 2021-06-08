Türk yatırımcı salgın döneminde Bitcoin’den 300 milyon dolar kar etti

Türkiye’deki kripto para yatırımcıları, Bitcoin’den 300 milyon dolar kar elde etti. Türkiye en fazla kar eden ülkeler listesinde 14’üncü sırada kendine yer bulurken zirve ABD’nin.

Fotoğraf: Reuters

Bitcoin Mart 2020’de 3 bin 700 dolarlı seviyelerden başladığı yolculuğunu Nisan 2021’de 64 bin doların üzerine çıkarak tamamlamış gözüküyor.

Chainanalysis’in çalışmasına göre yüzde 1500’den fazla artış gösteren Bitcoin’den ABD’nin ettiği kar 4.1 milyar dolar. Listede ikinci sırada yer alan Çin’in kar miktarı ise 1.1 milyar doları buluyor. ABD ve Çin’in ardından gelen Japonya ise işlemlerden 900 milyon dolar kazanmış gözüküyor.

Vietnam ve Çek Cumhuriyeti gibi çok büyük ekonomilere sahip olmayan bazı ülkelerin listede üst sıralarda yer alması da oldukça dikkat çekici. Vietnam 351 milyon dolar kar ile 13’üncü sırada yer bulurken, Çek Cumhuriyeti ise 281 milyon dolarla 18’inci sırada.

Grafik: Chainalysis



Chainanalysis, hesaplamayı ülkelerden gelen trafik ile alış ve satış fiyat farkları verilerinden oluşturdukları ‘Küresel Kripto Para Benimseme Endeksi’nden yola çıkarak hazırladı.