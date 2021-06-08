Kripto paralarda yeni düşüş dalgası

Haziran ayına iyi bir başlangıç yapan kripto paralarda yeni bir düşüş dalgası başladı.

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12 Nisan haftasında 64 bin 860 dolara kadar yükselen Bitcoin, 17 Mayıs haftasında ise 30 bin doları görmüştü.



Geçen hafta 40 bin dolarları zorlayan BTC yeniden 32 bin 400 dolarlı seviyelere kadar indi. Bitcoindeki bu geri çekilmeyle birlikte ikili dip veya 24 bin dolarlardaki destek bölgesine iniş senaryoları da kuvvetlenmeye başladı.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük oyuncusu Ethereum da düşüşle birlikte 2 bin 400 dolarlı seviyelere kadar çekildi. ETH dün 2 bin 800 doların üzerinde işlem görüyordu.

Geçen hafta 430 dolara kadar çıkan BNB 331 dolara kadar çekilirken, Ripple da 0,80 dolarlı seviyelere kadar düştü.