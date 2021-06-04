Elon Musk kripto paraları manipüle etmeye devam ediyor

Kripto para piyasalarında haziran ayıyla birlikte başlayan olumlu rüzgar tersine döndü. Milyarder işinsanı Elon Musk’ın Bitcoin tweeti sonrası piyasa düşüşe başladı.
Kripto para piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden olan tweetleriyle bilinen Musk, Bitcoin yatırımcılarını yine üzdü. Musk’ın Bitcoin’i hedef alarak attığı kırık kalp emojili tweet nedeniyle milyarlarca dolarlık satış gerçekleşti.
39 bin dolarlı seviyeleri aşan BTC, tweet sonrası 36 bin dolarlara kadar geriledi.
Ethereum ise 2 bin 900 dolarlı seviyelerden bir anda 2 bin 500 dolarlı seviyeleri gördü.
Musk daha önce Bitcoin ile Tesla otomobil satışını durdurmuş, Bitcoin’in çevreci olmayan yöntemlerle madenciliğe neden olmasından dolayı eleştiri yöneltmişti. Musk’ın bu eleştirileri, zaten düşüş eğiliminde olan BTC’yi 30 bin dolarlı seviyelere kadar indirmişti.