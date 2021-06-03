Kripto paralar haziran ayına iyi başladı

Bitcoin ve alt coinler mayıs ayındaki keskin düşüş sonrası cılız da olsa yükseliş sinyali vermeye başladı.

Fotoğraf: Pixabay

12 Nisan haftasında 64 bin 860 dolara kadar yükselen Bitcoin, 17 Mayıs haftasında ise 30 bin doları görmüştü.

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Coinmarketcap verilerine göre haziran ayına girilmesiyle birlikte BTC, dün ve bugün yaptığı yükselişlerle yeniden 39 bin dolarlı seviyeleri gördü. Ancak BTC’nin önünde hala 40-42 bin fiyat aralığında güçlü bir direnç var.

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise bugün öğle saatleri itibariyle 2 bin 890 dolara kadar çıktı.

ETH’nin fiyatı büyük düşüşte 4 bin 376 dolardan bin 729 dolara kadar inmişti.

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Öğle saatleri itibariyle BNB 432 dolara kadar yükselirken, Ripple ise 1 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

