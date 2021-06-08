‘Kayyım rektör’, hocaların derslerinin engellenmesinde ‘objektif kriter’ gördü

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, okuldaki iki akademisyenin ders vermesinin engellenmesi kararını ‘kendisinin almadığını, kararların akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alındığını’ öne sürdü.

Kadıköy’de bir ‘kayyım rektör’ eylemi. (Fotoğraf: Diken)

Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı.

Bulu, Twitter hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında şunları söylemişti: “Üniversiteler bilim ürettiğinde Türkiye katma değeri yüksek ürünler üretmeye başlar diyoruz. Boğaziçi’ne malum bir kayyum rektör atadılar. Sen, o üniversiteye bırak rektör olmayı, orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et. İstifa et ya. Neden istifa etmiyorsun? Hocaların görevine son veriyor, hangi mantıkla? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Rektör bilime düşman, bilim insanına düşman.”

“Bugün Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun benim Boğaziçi’nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti” diye yazan Bulu, şunları kaydetti: “Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. 2002 – 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü’nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz.

Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır. Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum.”

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2002 – 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü’nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz. — Melih Bulu (@melihbulu) June 8, 2021

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Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum. — Melih Bulu (@melihbulu) June 8, 2021

Dersleri ‘engellenen’ akademisyenler

Geçen hafta Erçin’in Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde sekiz yıldır sürdürdüğü derse ‘öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun görüldüğü ve eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği’ gerekçesiyle ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci tarafından son verilmişti. Erçin, söz konusun karar için “Ne ahlakla ne de akademik prensiplerle bağdaşıyor” demişti.

İki gün önce ise Erçin’den sonra işletme öğrencilerine örgüt yönetimi dersi veren Ecmel Ayral’ın da derslerine son verildi.

Ayral, rektörlüğün kendisine haber vermeye bile tenezzül etmediğini belirterek “Gün-saat-sınıf belirlemek üzere aranmayınca ben aradım ve öğrendim. Gerekçe nedir bilemiyorum” dedi.