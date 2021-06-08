Mona Lisa’nın replikasına 3,14 milyon lira değer biçildi

İtalyan ressam, mimar, matematikçi ve heykeltıraş Leonardo da Vinci’nin (1452-1519) dünyaca ünlü ‘Mona Lisa’ tablosunun replikası Christie’s müzayede evi tarafından çevrimiçi açık artırmada satışa sunulacak. Eserin, 11-18 Haziran’daki açık artırmada 300 bin avroya (3,14 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.
17’nci yüzyılın başında yapıldığı tahmin edilen replika, ‘Mona Lisa Hekking’ olarak anılıyor. Raymond Hekking, tablonun 1977’de ölen eski sahibinin adı.
Hekking’in replikayı 1950’lerde, Fransa’nın Nice kentindeki bir sanat simsarından aldığı belirtlen Christie’s açıklamasında, “Bu eser, Mona Lisa’ya duyulan hayranlığa işaret ediyor. Mona Lisa Hekkking, sanat tutkusu olan bir adamın hayali” dendi.
Rönesans dönemine damgasını vuran Leonardo Da Vinci’nin ‘orijinal’ Mona Lisa’sı Fransa’nın başkent Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergileniyor. 16’ncı yüzyılın başında tamamlandığı tahmin edilen tablo 1911 yılında bir müze çalışanı tarafından çalınmış, 1913’te İtalya’daki bir antikacıya satılmaya çalışırken bulunmuştu.