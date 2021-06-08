Bahçeli, Ahmet Şık’ı hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘HDP’nin kapatılmasının Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) namus borcu’ olduğunu söylerken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a da yüklendi.

Fotoğraf: AA

Meclis’teki grup toplantısında konuşan MHP lideri, Yargıtay başsavcılığının HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de bir kez daha dava açtığını anımsattı.

Bahçeli, ‘bundan sonra’ gözlerin AYM’ye çevrildiğini, mahkemenin iddianameyi ikince kez iade seçeceği olmadığını belirterek “HDP’nin kapatılması artık hukukun konusudur” dedi.

MHP lideri, ‘bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının Meclis’te görüşülüp karara bağlanmasının neden geciktiğini’ sorarken, “HDP’nin kapatılması, hepimizin, özellikle AYM’nin namus borcudur” ifadesini kullandı.

Tutuklanmasını istedi

Bahçeli’nin gündeminde, iki ayrı programdaki ifadeleri nedeniyle Ankara başsavcılığının soruşturma başlattığı TİP’li vekil Ahmet Şık da vardı.

Bahçeli, Şık’ın “Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir” sözüne atıfla şunları söyledi: “TİP’li bir milletvekilin ‘Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor’ iftiraları karşısında ne yapacağız? Böyle bir alçak, TBMM’de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete ‘katil’ diyen bu soysuz, hazinesinden maaşını alıyor. HDP’lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıkların arkasıdır.”