‘Katil devlet’ dediği için soruşturma açılan Ahmet Şık ‘el artırdı’: Eksik tespit, seri katil

Ankara başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

AA’nın aktardığı başsavcılık açıklamasında Şık’ın katıldığı bir yayında “Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir” dediği aktarılarak bu nedenle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın ikinci açıklamasında da Şık’ın yine bir televizyon programında şu sözleri sarf ettiği aktarıldı: “Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloku vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur.” Açıklamada bu sözler dolayısıyla da Şık hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Şık soruşturma haberinin ardından Twitter hesabından görüşlerini ‘el artırarak’ yazdı: “Devlet katil sözlerim nedeniyle eleştirileceksem/yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın.”