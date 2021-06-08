Peker’in Ankara Bölge İdare Mahkemesi başkanıyla ilgili tweet’lerine erişim engeli

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’yla ilgili altı tweet’i, ‘kişilik hakları ihlali gerekçesiyle’ erişime engellendi.

Peker dokuzuncu videosunda şunları kaydetmişti: “Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Esat Toklu, Ankara… Bu abi o kadar rahat ki kaç milyonluk arabayla işe gidip geliyor… Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlenmesi böyle bir şey… Çünkü her yer onlarda… Yapılanmayı biliyor… E Tayyip abi niye alamıyor bunu… Başka? Koruma Daire Başkanı Ekrem Güler… Veysi Ateş… Tatil ekibi bu… Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Bir de Muğla emniyet müdürü… Marina Yalıkavak vardı ya el konulan… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor. Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç…”

DW Türkçe’ye konuşan Toklu, “Bu çok çirkin bir olay. Başta Sedat Peker olmak üzere hakkımda gerçeğe aykırı iddialar ortaya atanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” demişti.

Peker, Toklu’nun yanıtına altı tweet’le karşılık vermişti.

EngelliWeb’in bildirdiğine göre Peker’in söz konusu altı tweet’ine erişim engeli geldi.