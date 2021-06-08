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Yaramazlara biraz batar!

Peker’den muhalefete: Şansınızı zorlamayın

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bu kez muhalefeti hedef alarak, “Pislik dedi diye içişleri bakanının başına gelenleri gördünüz. Bence şansınızı zorlamayın. Başınıza bela aramayın” dedi.

‘Bir daha saygı sınırlarını zorlarsanız…’

Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


  • Kendini muhalif olarak kabul eden siyasiler, suç örgütü lideri dediniz, eyvallah. Ancak her gün çıtayı yükseltiyorsunuz. Pislik dedi diye içişleri bakanının başına gelenleri gördünüz. Bence şansınızı zorlamayın. Başınıza bela aramayın.
  • Şahsıma ve aileme yapılan saygısızlığın hesabı için şehadet gömleğini giydim yola çıktım. Ha iktidar ha muhalefet, benim için fark etmez. Saygı sınırlarını zorlamayın. Suç örgütü lideri eyvallah, ancak ötesine geçmeyin.
  • Çakma muhalifler, ben kendi savaşımı kendim veririm. Bir daha saygı sınırını zorlarsanız, iktidar muhalefet hepinize birden devam ederim. Bir bitmediniz kardeşim, siz nasıl bir şeysiniz?

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