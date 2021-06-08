Aile hekimliklerinde de BioNTech aşısı yapılabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık aile hekimliklerinde de BioNTech aşısı yapılabileceğini duyurdu.
BioNTech, saklama koşulları nedeniyle bugüne dek yalnızca hastanede yapılıyordu.
Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede.”
Sağlık bakanı, randevuların bugünden itibaren e-nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) alınabileceğini de kaydetti.
Bakanlık verilerine göre bugüne dek 31.2 milyonu bulurken, hangi aşıları kaç kişinin tercih ettiğine dair bilgi verilmiyor. Bu ay içinde yaklaşık 30 milyon doz BioNTech aşısı bekleniyor.