Aile hekimliklerinde de BioNTech aşısı yapılabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık aile hekimliklerinde de BioNTech aşısı yapılabileceğini duyurdu.

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BioNTech, saklama koşulları nedeniyle bugüne dek yalnızca hastanede yapılıyordu.

Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede.”

Sağlık bakanı, randevuların bugünden itibaren e-nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) alınabileceğini de kaydetti.

Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

Bakanlık verilerine göre bugüne dek 31.2 milyonu bulurken, hangi aşıları kaç kişinin tercih ettiğine dair bilgi verilmiyor. Bu ay içinde yaklaşık 30 milyon doz BioNTech aşısı bekleniyor.