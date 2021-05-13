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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: BioNTech aşısında ikinci dozu ertelemek hayat kurtarabilir

ABD’deki bir araştırmaya göre Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının ikinci dozunun ertelenmesi, nüfusunu bağışıklamada sorun yaşayan ülkeler için hayat kurtarıcı olabilir.

Fotoğraf: AA

Britanya’da BioNTech aşısının ikinci dozu 12 hafta arayla uygulanarak ilk dozun daha çok insana daha hızlı şekilde yapılması sağlanmıştı. Türkiye’de de geçen ay sonu itibariyle BioNTech aşısında iki doz arasındaki süresi altı ila sekiz haftaya çıkarılmıştı.

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ABD’nin en prestijli sağlık kurumlarından biri Mayo Clinic, ilk olarak Britanya’nın uyguladığı iki dozun arasını daha da açma yönteminin etkilerini Pfizer ve Moderna için inceledi.

İkisi de benzer yöntemlerle mRNA teknolojisi kullanılan aşılarda ilk dozun yüzde 80’e kadar koruma sağladığı görüldü.

British Medical Journal’da yayınlanan makalede, ikinci dozu erteleme modeliyle daha fazla insana ilk doz aşı yaparak hayat kurtarılabileceği belirtildi. Böylelikle günde nüfusun yalnızca yüzde 0.1-0.3’ü arasının aşılanabildiği ve aşı etkinliğinin yüzde 80 olduğu 65 yaş altı grupta 100 bin kişi başına 26 ila 47 ölümün önlenebileceği ifade edildi.

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Araştırma sonuçlarına göre ikinci dozu ertelemek, hastalığı en hızlı şekilde kontrol etme ve yeni mutasyonların ortaya çıkmasını önlemede etkili bir yolu olabilir.

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