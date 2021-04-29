BioNTech aşısının 2’nci dozunda ‘son karar’: İlk randevular geçerli

BioNTech aşısının ikinci dozuyla ilgili belirsizlikle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken yeni haber geldi: ‘İkinci dozun ertelenmesi kararı’ndan önce alınmış randevular geçerli.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün iki doz arasındaki uygulama süresinin altı ila sekiz haftaya çıkarıldığını açıklamıştı.

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Bu doğrultuda BioNTech aşısının ikinci dozu için randevu almış bulunanlara yeni tarih aralığı kısa mesajla gönderildi. Yeni tarihler, e-Nabız sisteminde de görüldü.

Sabah saatlerinde ise e-Nabız sistemi üzerinde önceki randevu gün ve saatinde aşının uygulanacağı bilgisi yer aldı. Bununla ilgili bir kısa mesaj bilgilendirmesi ise yapılmadı.

Dolayısıyla şu an kısa mesajlarda, ‘Yeni randevu alın’ deniyor; e-Nabız’da ise eski randevu geçerli görünüyor.

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Hal böyleyken ‘şimdilik’ son durum şu: Randevusunu, erteleme kararından önce alanlar, o gün ve saatte gidip ikinci dozunu yaptırabilecek; düne kadar ikinci doz için randevu almamış bulunanlar ise altı ila sekiz hafta sonrasına randevu alabilecek.