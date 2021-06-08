‘Yalancı domuz’uyla ünlü şirketten vegan balık

Bitki bazlı domuz ürünleriyle tanınan Hong Konglu girişim şirketi OmniFoods, vegan deniz ürünleri piyasaya sürüyor.

Fotoğraf: OmniFoods

CNN Business’e konuşan şirket balık fileto, balık burger ve ton balığına alternatif ürünler içeren yeni bir ürün grubu çıkardıklarını duyurdu.

OmniFoods Asya’da bitki bazlı domuz ürünleriyle kendine isim yapmış bir şirket. Fast food zinciri McDonald’s ürünlerini satıyor.

OmiFoods’un bağlı bulunduğu Green Monday Group’un kurucusu David Yeung henüz bu alanda çok az girişim olduğunu belirterek, piyasada genelde biftek, domuz ve tavuk ürünlerine odaklanıldığını belirtti.

Yeung özellikle bitki temelli seçeneklere olan ilginin artmaya devam ettiği ve ‘Seaspiracy’ gibi belgeseller gündem yarattığı için tüketicilerin vegan deniz ürünlerine hazır olduğunu söyledi.

CEO ayrıca bölgedeki tüketicilerin beslenme alışkanlıklarında geniş yer kaplayan deniz ürünleri üzerine üç yıldır çalıştıklarını belirtti. OECD verilerine göre Asya açık ara farkla deniz ürünlerinin en büyük tüketicisi.

İlk olarak bu ay Hong Kong restoranlarında sunulmaya başlayacak ürünlerin önümüzdeki yıl perakende ve uluslararası satışının yapılması planlanıyor.

Ürün grubuna yakın zamanda somon balığı da eklenecek.

Green Monday Group, şimdiye kadar aralarında James Cameron ve Bono gibi ünlülerinde olduğu yatırımcılardan 100 milyon dolar kaynak toplamayı başardı.