Lezbiyen çifte, ‘çift’ indirimi yapmayan hayvanat bahçesine dava

Çin’de lezbiyen bir çift, Guanco kentindeki hayvanat bahçesinde ‘çift indirimi’ yapılmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Fotoğraf: www.trip.com

Çimelong Safari Park adlı hayvanat bahçesi, ülkede mayısta kutlanan Sevgililer Günü’nde çiftlere indirim yapacağını açıklamıştı. Önceden bilet ayırtan çift, 90 yuan (121 lira) indirim yapılmasını bekliyordu. Ancak, kendilerine indirimin sadece ‘bir erkek ve bir kadın’dan oluşan çiftlere yapılabileceği, eşcinseller için geçerli olmadığı söylendi.

Ayırttıkları biletle içeri giremeyeceklerini, girmek için indirimsiz fiyat ödemeleri gerektğini öğrenen ikili iki saat çok sayıda yetkiliyle konuşsa da sonra sonuç alamadı.

Hayalkırıklığı yaşayan çift dava açma kararı aldı. Dilekçede sadece hayvanat bahçesi değil kampanyayı duyuran ve biletin ayırtılmasına aracı olan turizm acenteiı de şikayet edildi.

Dilekçede, “Parkın kurallarına saygılıyız ancak bu yaptıkları şey kabul edilecek gibi bir şey değil. Eşcinsel çiftleri çift kabul etmemeleri kabul edilemez. Ayrımcılık yapıyorlar buna karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dendi.