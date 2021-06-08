Timsah yumruklayarak ikizinin hayatını kurtardı

Timsah ikiz kardeşini yakaladığında Georgia Laurie için tek bir seçenek vardı: Timsahı yumruklamak!

Fotoğraf: Hana Laurie

28 yaşındaki kardeşler Meksika’da bir lagünde yüzdüğü sırada Melissa’yı bir timsah kaptı ve suyun altına çekti.

Melissa suyun yüzeyinde kaybolunca Georgia aramaya başladı. Georgia bilinci kapalı halde bulduğu kardeşini bota taşımaya çalışırken timsah yeniden saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine Georgia timsahı yumruklamaya başladı. Melissa üç kez daha saldıran timsahtan kardeşinin sağlam yumrukları sayesinde kurtuldu.

Kardeşler şimdi Meksika’da bir hastanede tedavi ediliyor. Melissa enfeksiyon yaşayabileceği endişesiyle yapay komaya alındı. Yüzdükleri sudan veya timsahın dişinden bir şey kapmış olabileceğinden endişeleniyor. Ayrıca Melissa’nın akciğerlerinde su ve muhtemelen bir delik var. Solunum desteği alıyor.