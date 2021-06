Dünyanın önde gelen internet sitelerine erişim sorunu

Dünya çapında çok sayıda uluslararası medya kuruluşu ve sosyal medya sitelerine erişimde problem yaşanıyor. Kesintiye popüler CDN sağlayıcısı Fastly’deki bir aksaklığın neden olduğu düşünülüyor.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

İnternet siteleri çöken medya kuruluşları arasında The Guardian, Financial Times, New York Times ve Bloomberg News bulunuyor. BBC, Amazon, YouTube, Twitter, Reddit, Spotify, Twitch ve Paypal’ın da sitelerine erişimde sorunlar oluştu.

Tüm platformların aynı anda çökmesi, siber saldırı ihtimalini gündeme getirirken, Fastly sistemindeki sorunu doğrulayarak araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

CDN Nedir?

Content Delivery Network’ün kısaltması olan CDN’nin Türkçesi ‘İçerik Dağıtım Ağı.’ Bir dağıtım altyapısı olan sistem, web sitelerinde bulunan ve çok sık talep edilen içeriklerin bir kopyasını önbelleğinde tutarak ziyaretçilere hızlıca ulaştırabilme imkanı sağlar. CDN’ler internet altyapısının önemli bir parçası. Dünya çapındaki şirketler, internet performansını ve çevrimiçi hizmetlere erişimi iyileştirmek için sunucu bankalarına bağımlı.