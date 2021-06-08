Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD, fidye ödediği hacker grubunun bitcoin cüzdanını ele geçirdi

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline’a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, basın toplantısında, söz konusu siber saldırıyı düzenleyen ‘DarkSide’ isimli bilgisayar korsanı ağına ödenen milyonlarca dolar kripto paranın geri alındığını duyurdu.


DarkSide’ın istediği fidyeler için kullandığı bitcoin cüzdanının ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen paranın tam tutarına ilişkin detay paylaşılmadı.

ABD’nin doğu yakasındaki petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 45’ini karşılayan Colonial Pipeline, geçen ay fidye isteyen bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olmuştu. Colonial Pipeline’ın CEO’su, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.

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