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Yaramazlara biraz batar!

Siber saldırıya uğrayan ABD’li şirket 4,4 milyon dolar fidye ödemiş

ABD’nin en büyük boru hattı Colonial Pipeline’ı işleten şirket, iki hafta önce uğradığı siber saldırı sonrasında kapatılan hattın yeniden faaliyete geçebilmesi için 4,4 milyon dolar (36,83 milyon lira) fidye ödediğini teyit etti.

Fotoğraf: Reuters

Petrol tedariğini krize sokan saldırıda şirketin 5 milyon dolar (41.88 milyon lira) fidye verildiğine dair haberler çıkmıştı ancak şirket tarafından doğrulanmamıştı.

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Hattı işleten Colonial Pipeline Company’nin CEO’su Joseph Blount, 7 Mayıs’taki saldırıyı fark eder etmez hattın faaliyetinin durdurulduğunu ve milyonlarca insanı mağdur etmemek, acilen ve güvenli şekilde yeniden başlatabilmek için fidyenin ödenmesine bizzat onay verdiğini söyledi.

13 eyalette 260 dağıtım merkezi bulunan şirketin hattı kapatmasının bir saat sürdüğünü belirten Blount, “Bu tür insanlara para vermek hiç hoşuma gitmedi, zor bir karardı ama ülke için doğru olanı yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

Blount, paranın, daha önce bu saldırıların arkasındaki grup DarkSide’la ‘muhatap olan’ uzmanlara danışılarak ödendiğinin de altını çizdi.

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Şirket sözcüsü de, “Karar kolay alınmadı ama yapılması gerekeni yaptık. Milyonlarca Amerikalı Colonial’a bağımlı. İtfaiyeler, hastaneler, kamyon sürücüleri, havalimanları…” diye konuştu.

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