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Yaramazlara biraz batar!

Riyad’dan U dönüşü: Suud hanedanı Esad’la flörtte

Suud hanedanı yakın zamana kadar ‘can düşmanı’ olarak gördüğü Suriye Devlet Başkanı Beşar’la arayı düzeltme yolunda.

Fotoğraflar: Reuters

Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Rıdvan Martini’nin iki hafta önce Suudi Arabistan’a gitmesiyle iki ülke arasında 10 yılın ardından ilk diplomatik temas gerçekleşmişti. Öncesinde de istihbarat birimleri düzeyinde bir görüşme yapılmıştı.


El Cezire’de yer alan habere göre başta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olmak üzere hanedan ailesinin Esad yönetimiyle ilişki kurma isteği giderek güçleniyor. Haberde, geçmişte Esad’ın devrilmesi için varını yoğunu ortaya koyan Suudi Arabistan’ın çıkarları uğruna artık Esad’la çalışma fikrini gündeme aldığı savunuluyor. Şu an Suudiler için aşılması gereken en büyük engel, ABD’nin Esad rejimine karşı katı tutumu.

Suriyeli kaynaklara göre Esad da İran’ın Şam’daki etkisini azaltmak için Suudilerle ilişkilerin düzeltilmesine istekli. Şii milislerin ülkesini askeri bir üs olarak görmesinden de rahatsızlık duyan Esad’ın yakın gelecekte ilişkileri daha da ileriye götürmeyi amaçladığı belirtiliyor.

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Yorgunluk ve ikrah etmek, olağandır herhalde…

Üç kuruş için, iki koltuk için, ev için, araba için, saat için, tekne için, lüks otelde tatil yapıp mabatlarını o şezlonglara koyabilmek için, muktedirin sofrasındaki kırıntıları süpürebilmek için, biraz daha güçlü görünmek için, aslında hiçbir şey olamamanın öfkesiyle ve el birliğiyle, içine ettiler mazbut hayat beklentimizin…

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