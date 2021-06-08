Riyad’dan U dönüşü: Suud hanedanı Esad’la flörtte

Suud hanedanı yakın zamana kadar ‘can düşmanı’ olarak gördüğü Suriye Devlet Başkanı Beşar’la arayı düzeltme yolunda.

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Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Rıdvan Martini’nin iki hafta önce Suudi Arabistan’a gitmesiyle iki ülke arasında 10 yılın ardından ilk diplomatik temas gerçekleşmişti. Öncesinde de istihbarat birimleri düzeyinde bir görüşme yapılmıştı.

El Cezire’de yer alan habere göre başta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olmak üzere hanedan ailesinin Esad yönetimiyle ilişki kurma isteği giderek güçleniyor. Haberde, geçmişte Esad’ın devrilmesi için varını yoğunu ortaya koyan Suudi Arabistan’ın çıkarları uğruna artık Esad’la çalışma fikrini gündeme aldığı savunuluyor. Şu an Suudiler için aşılması gereken en büyük engel, ABD’nin Esad rejimine karşı katı tutumu.



Suriyeli kaynaklara göre Esad da İran’ın Şam’daki etkisini azaltmak için Suudilerle ilişkilerin düzeltilmesine istekli. Şii milislerin ülkesini askeri bir üs olarak görmesinden de rahatsızlık duyan Esad’ın yakın gelecekte ilişkileri daha da ileriye götürmeyi amaçladığı belirtiliyor.