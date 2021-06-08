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Yaramazlara biraz batar!

İngiliz Futbol Federasyonu’na 157 yıllık tarihinde ilk kadın başkan

Dünya futbolunun en eski federasyonu İngiliz Futbol Federasyonu’nu ilk kez bir kadın yönetecek. Ekim 1863’te kurulan federasyonun başkanlığına işkadını Debbie Hewitt aday gösterildi.

Fotoğraf: FA

Kısa adı ‘FA’ olan federasyonun eski başkanı Greg Clark geçen yıl kasım ayında istifa etmişti. FA Konseyi, Hewitt’in oybirliiyle aday gösterildiğini açıkladı. Federasyonun 157 yıllık tarihinde başkanlık koltuğun oturacak ilk kadın Hewitt, Ocak 2022’de göreve başlayacak. Peter McCormick o tarihe kadar geçici başkanlığı sürdürecek. Konseyin 22 Temmuz’daki toplantısında Hewitt’in başkanlığını onaylaması bekleniyor.


Federasyondaki üst düzey isimler tarafından ‘mükemmel bir aday’ olarak nitelendirilen Hewitt, aday gösterildiği için çok mutlu: “Gençliğimden beri futbola tutkunum. Birçok insan için çok şey ifade eden oyunun geleceğini şekillendirme konusunda kendi rolümü oynama, üzerime düşeni yapabilme fırsatı verildiği için çok heyecanlı ve sevinçliyim.”

Hewitt, iş dünyası ve kamu sektöründeki hizmetleri dolayısıyla 2011’de imparatorluk nişanına (MBE) layık görülmüştü.

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